दहिसरमध्ये टाेलेजंग इमारतीत आग
दहिसरमध्ये टाेलेजंग इमारतीत आग
चार तासांनंतर नियंत्रण; धूर पसरल्यामुळे घबराट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : दहिसर पूर्वेतील शांतीनगरमधील न्यू जनकल्याण सोसायटीच्या २३ मजली इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर रविवारी (ता. ७) दुपारी ३ च्या सुमारास भीषण आग लागली. अग्निशमन दलाने चार तासांनंतर या आगीवर नियंत्रण मिळवले. इमारतीत मोठ्या प्रमाणात धूर पसरल्याने रहिवाशांत घबराट पसरली होती. तसेच मदतकार्यातही अडचणी आल्या. या आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नसल्याचे अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एस. व्ही. राेड परिसरात असलेल्या टाेलेजंग इमारतीत आज दुपारी ३ च्या सुमारास आग लागली हाेती. सुरुवातीला ही आग ‘स्तर १’ची घोषित करण्यात आली हाेती. काही वेळात आग आणखी वाढल्याने दुपारी ३.२८ वाजता ती ‘स्तर २’ची घोषित करण्यात आली. या दुर्घटनेत काेणतीही जीवितहानी झालेली नाही, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दिली.
आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाची मोठी यंत्रणा दाखल झाली होती. यात सात अग्निशमन वाहने, तीन पाण्याचे जम्बो टँकर, दाेन स्वयंचलित पाणी टँकर, एक श्वसन सहाय्य गाडी, एक उंचीवर पोहोचणारा पंप, एक हलका पंप, एक शिडीवाहन, एक उच्च क्षमतेचे अग्निशमन वाहन आणि एक जलद प्रतिसाद वाहन यांचा समावेश हाेता. अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर धूर बाहेर काढण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
