टाेलेजंग इमारतीला आग; महिलेचा गुदमरून मृत्यू
टाेलेजंग इमारतीला आग;
महिलेचा गुदमरून मृत्यू
दहिसरमधील दुर्घटना; ३६ रहिवाशांची सुटका, दोन गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : दहिसर पूर्वेतील शांतीनगर येथील न्यू जनकल्याण सोसायटीत रविवारी (ता. ७) दुपारी ३ च्या सुमारास लागलेल्या आगीत धुरामुळे गुदमरून महिलेचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत इमारतीतील ३६ रहिवाशांना अग्निशमन दलाने सुखरूप बाहेर काढले. धुरामुळे गुदमरलेल्या १९ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता एका महिलेला मृत घाेषित करण्यात आले, तर दाेघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली.
आगीच्या दुर्घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. २३ मजली इमारतीच्या बेसमेंटमधील मीटर केबिन आणि इलेक्ट्रिक डक्टमध्ये ही आग लागली हाेती. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन सुमारे ३६ रहिवाशांची सुटका केली. इमारतीत सर्वत्र धूर पसरल्यामुळे बचावकार्यात अडथळा येत हाेता. या घटनेमुळे रहिवाशांत प्रचंड घबराट पसरली हाेती.
सुटका करण्यात आलेल्या १९ जणांना त्वरित रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले. राेहित रुग्णालयात दाखल सात जणांपैकी एका महिलेला मृत घाेषित करण्यात आले, तर एका पुरुषाची प्रकृती गंभीर आहे. नॉर्दर्न केअर रुग्णालयात १० जण, तर प्रगती आणि शताब्दी रुग्णालयात प्रत्येकी एक जण दाखल आहे. शताब्दीमधील जखमीची प्रकृती गंभीर आहे. सायंकाळी ६.१० वाजता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. आगीचे नेमके कारण स्पष्ट नसले तरी शॉर्टसर्किटमुळे ही दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
