लालबागमध्ये ‘हिट अँड रन’
झोपलेल्या दोन मुलांना चिरडले; मुलीचा जागीच मृत्यू
मुंबई, ता. ७ ः लालबाग परिसरात पदपथावर झोपलेल्या दोन मुलांना अज्ञात वाहनाने चिरडले. हा अपघात शनिवारी (ता. ६) पहाटे प्रसिद्ध लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर घडला. या अपघातात दोन वर्षांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिच्या ११ वर्षांच्या भावावर केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
काळाचौकी पोलिसांनी या घटनेस जबाबदार असलेल्या अनोळखी कारचालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. घटना घडली तेथे सीसीटीव्ही नव्हते; मात्र रस्त्यावरील अन्य सीसीटीव्हींच्या चित्रावरून अपघात घडवणाऱ्या कारचे तपशील हाती लागल्याचा दावा पोलिसांनी केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कचरा वेचून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारी सुमन नावाची महिला लालबाग परिसरातील पदपथांवर राहत होती. शनिवारी रात्री ती मुलगी चंदा (वय २) आणि मुलगा शैलू (११) या दोन मुलांसह पदपथावर झोपली. पहाटे ती कचरा वेचण्यासाठी निघून गेली, तेव्हा हा अपघात घडला. शनिवारी पहाटे लालबाग परिसरात गणेशभक्तांची मोठी गर्दी होती. त्यामुळे अपघात घडल्यानंतर त्यातील काहींनी लगोलग दोन्ही जखमी मुलांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचार मिळण्यापूर्वीच चंदाचा मृत्यू झाला होता. शैलूवर उपचार सुरू आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.
