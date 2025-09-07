बाॅम्बस्फाेटांची धमकी देणाऱ्यास नाेएडातून अटक
बाॅम्बस्फाेटांची धमकी
देणाऱ्यास नाेएडातून अटक
मित्राला गोवण्यासाठी कृती
मुंबई, ता. ७ : शहरात अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला गुन्हे शाखेने नाेएडा येथून अटक केली. अश्विनीकुमार सुप्रा (५०) असे त्याचे नाव आहे. मित्राला अडचणीत आणण्यासाठी त्याने ही कृती केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याची माहिती गुन्हे शाखेने दिली.
वाहतूक पोलिसांच्या व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन क्रमांकावर अश्विनीकुमार याने शुक्रवारी मित्र फिरोज याच्या नावे धमकी देणारा संदेश पाठवला होता. या संदेशात ४०० किलो आरडीएक्ससह १४ दहशतवादी भारतात घुसले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मुंबईत ३४ वाहनांत मानवी बॉम्बस्फोट घडवून आणले जातील, असे म्हटले होते. हा संदेश मिळताच सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाआधारे नोएडा येथे वास्तव्य करणाऱ्या अश्विनीकुमार यानेच हा संदेश पाठविल्याचे स्पष्ट झाले. त्याआधारे गुन्हे शाखेच्या पथकाने नोएडा येथून अश्विनीकुमारला अटक केली.
पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला अश्विनीकुमार मूळचा पाटण्याचा रहिवासी आहे. ताे पाच वर्षांपासून नोएडा येथे पालकांसह राहत आहे. ताे ज्याेतिषी असून, त्याचे वडील शिक्षण विभागाचे निवृत्त कर्मचारी आहेत. आर्थिक फसवणुकीबाबत काही महिन्यांपूर्वी पाटणा येथील फिरोज याने अश्विनीकुमारविरोधात तक्रार दिली होती. याप्रकरणी त्याला अटक हाेऊन तीन महिने तुरुंगात होता. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अफवा पसरवून फिरोजला गोवण्यासाठी त्याने हा संदेश पाठवल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.