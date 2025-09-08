जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात १० सप्टेंबरला मुंबईत आंदोलन
जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात १० सप्टेंबरला आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबईत भव्य आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. येत्या बुधवारी (ता. १०) रोजी दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाजवळील पुतळ्याजवळ संध्याकाळी ४ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत हे आंदोलन होणार असून, हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
ही घोषणा परळ येथे ५ सप्टेंबरला झालेल्या समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी भूषवले. बैठकीला विविध पक्ष व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये काँग्रेसचे धनंजय शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे रूपेश खांडके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. शैलेंद्र कांबळे व कॉ. एस. के. रेगे, शेतकरी कामगार पक्षाचे कॉ. राजेंद्र कोर्डे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. अमिर काझी व कॉ. नाना परब, ‘हम भारत के लोग’चे फिरोज मिठीबोरवाला, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माले)चे कॉ. विजय कुलकर्णी, एपीसीआरचे शाकिर शेख व ॲड. इनामदार यांचा समावेश होता. कामगार नेते सचिन अहिर यांनीही या आंदोलनात सहभागाची तयारी दर्शवली आहे. ‘सर्वांनी या लढ्यात सामील व्हावे,’ असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.