‘एनआयए’चे महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये छापे
‘एनआयए’चे महाराष्ट्रासह
पाच राज्यांमध्ये छापे
मुंबई, ता. ८ : देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेस धोका निर्माण करणे, कायदा व सुव्यवस्था अस्थिर ठेवण्यासाठी कट आखणाऱ्या संशयास्पद दहशतवादी, त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणाऱ्यांची धरपकड आणि दहशतवादी कृतीस मिळणारी आर्थिक रसद तोडण्याच्या उद्देशाने सोमवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमधील २२ ठिकाणी छापेमारी केली.
‘एनआयए’ने जम्मू-काश्मीरमधील नऊ, बिहारमधील आठ, उत्तर प्रदेशातील दोन तर महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी एका ठिकाणी छापा मारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अलीकडेच केंद्रीय गृहविभागाने एका गंभीर प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला होता. हे छापे याच प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे समजते. परदेशी म्होरक्यांच्या इशाऱ्यावरून देशात घातपाती कृतीसोबत धार्मिक, जातीय सलोखा बिघडेल आणि कायदा व सुव्यवस्था अस्थिर होईल, अशा कृती घडविण्याच्या बेतात असलेल्या, त्यासाठी तरुणांची माथी भडकावून त्यांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करून त्यांना आपल्या बराेबर घेण्याची धडपड करणाऱ्यांची शोधाशोध एनआयएने सुरू केली आहे. त्यासोबत या संशयित दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणाऱ्यांचाही शोध घेण्यात येत आहे.
