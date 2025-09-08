गोराई किनाऱ्यावर पर्यटकांची बस पाण्यात
वाळूत फसलेल्याने भरतीमुळे तरंगली; चालकाविरोधात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः पर्यटकांना घेऊन सहलीसाठी गोराई येथे आलेली मिनीबस सोमवारी सकाळी किनाऱ्यावरील वाळूत फसली. त्याच सुमारास समुद्रास भरती आल्याने फसलेली बस पाण्यात तरंगू लागली. घटना घडली तेव्हा चालकाव्यतिरिक्त बसमध्ये कोणीही नव्हते. सुमारे तीन तासांनंतर ही बस जीवरक्षक, स्थानिकांच्या मदतीने पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. या प्रकरणी गोराई पोलिसांनी चालक राजेश गिरी (वय २७) विरोधात मनाई आदेश झुगारून बस किनाऱ्यावर नेल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गिरी हा धारावीचा रहिवासी असून या मिनीबस मालकाकडे चालक म्हणून नोकरी करतो. ही बस मुंबईतील काही पर्यटकांना घेऊन गोराई किनाऱ्यावर आली होती. पर्यटकांना किनाऱ्यावरील एका बंगल्यात सोडल्यानंतर गिरीने बस वाळूत नेली. वाळूत बस फसली आणि त्याच सुमारास भरती सुरू झाली. चाकांखाली पाणी येऊ लागल्याने बस आणखी रुतली. गिरीने स्थानिकांना मदतीसाठी बोलावले; मात्र काही मिनिटांतच भरतीमुळे अर्धी बस पाण्याखाली गेली आणि लाटांमध्ये तरंगू लागली. बस वाहून जाऊ नये म्हणून जीवरक्षक, स्थानिक रहिवाशांनी दोरखंड बांधून बस रोखली. पुढे भरती ओसरल्यानंतर ती किनाऱ्याबाहेर काढण्यात आली; मात्र त्यास तीन ते चार तास लागले. तोवर बस तरंगतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि किनाऱ्यावर बघ्यांची गर्दी जमा झाली.
