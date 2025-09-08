मालाड, कांदिवली येथे दोघांची हत्या
मालाड, कांदिवली
येथे दोघांची हत्या
मुंबई, ता. ८ ः मालाड-मालवणी आणि कांदिवली येथे विविध कारणांवरून दोघांची हत्या झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. मालवणी येथे बहिणीच्या प्रियकराची हत्या करून भावाने पोलिस ठाण्यात शरणागती पत्करली, तर कांदिवलीत मालमत्तेच्या वादातून घडलेल्या हाणामारीत वृद्धाचा मृत्यू झाला.
मालवणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आशीष शेट्टी याने नितीन सोळंके नामक तरुणाची हत्या करून शनिवारी पहाटे पोलिस ठाण्यात आला. त्यानुसार पोलिसांनी तिथे जाऊन पाहिले असता तेथे नितीन बेशुद्धावस्थेत आढळला. त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. चौकशीदरम्यान नितीन हा आशीषच्या बहिणीचा प्रियकर होता; मात्र हे नाते पसंत नसल्याने दारू पिण्याच्या बहाण्याने बोलावून त्याची हत्या केल्याचे आशीषने पोलिसांना सांगितले.
दुसऱ्या प्रकरणात मालमत्तेच्या वादातून शुक्रवारी आरोपी संजय चौहान आणि त्याचे साथीदार कांदिवली परिसरात राहणाऱ्या रामलखन यादव यांच्या घरात शिरले. यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जबर मारहाण झाली. सर्वांवर रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले; मात्र शनिवारी यादव यांना डोकेदुखी होऊ लागल्याने त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी कांदिवली पोलिसांनी संजय चौहान, अमरनाथ चौहान, अवधेश चौहान आणि कमलेश चौहान यांना अटक केली.
