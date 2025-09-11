राज्यात कोविड रुग्णसंख्या घटली!
राज्यात कोविड रुग्णसंख्या घटली!
बरे होण्याचे प्रमाण ९८ टक्क्यांवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई , ता . ११ : कोविड हा विषाणूमुळे होणारा आजार असून, राज्यात सध्या त्याची स्थिती नियंत्रणात आहे. जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत ४९ हजारांहून अधिक चाचण्या झाल्या असून, त्यापैकी २,७७३ रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. आतापर्यंत २,७९९ रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून, बरे होण्याचे प्रमाण ९८.०५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. रविवारी राज्यात चार नवीन रुग्ण आढळले, ते सर्व मुंबईतील आहेत. सध्या केवळ आठ सक्रिय रुग्ण उपचार घेत आहेत.
जानेवारीपासून मुंबईत १,१९६ रुग्ण आढळले असून, बहुतांश रुग्ण सौम्य स्वरूपाचे आहेत, मात्र सहव्याधींनी ग्रस्त ४६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, ब्रेन स्ट्रोक, फुप्फुसाचे आजार यांसह गंभीर स्थितीतील रुग्णांचा समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तपासणी व उपचाराची सुविधा सुरू ठेवली असून, नागरिकांनी घाबरून न जाता आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
