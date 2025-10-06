समृद्धीवरून आता थेट मुंबईत पोहोचता येणार
समृद्धीवरून आता थेट मुंबईत
आमने-साकेतदरम्यान एमएमआरडीए उभारणार उन्नत मार्ग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : समृद्धी महामार्गावरून सुसाट आलेल्या वाहनधारकांची आमने-साकेत (ठाणे)दरम्यानच्या वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार आहे. त्यासाठी यादरम्यान सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. तसेच साकेत - आनंदनगरदरम्यान उन्नत मार्ग तर आणि छेडानगर (घाटकोपर) - आनंदनगरदरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा (इस्टर्न फ्री वे) विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीशिवाय मुंबईत पोहोचता येणार आहे.
नागपूर - मुंबई ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावरून आलेल्या वाहनधारकांची सध्या आमने (भिवंडी)पासून ठाणे या प्रवासाला वाहतूक कोंडीमुळे दीड-दोन तास वेळ लागतो. तसेच ठाण्यातून मुंबईच्या दिशेने जातानाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने इस्टर्न फ्री वेचा छेडानगर ते आनंदनगरदरम्यान विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे काम सुरू आहे. त्याशिवाय आनंदनगर ते साकेत या उन्नत मार्गाचे कामही सुरू आहे. त्यामुळे साकेत ते मुंबई हा प्रवास भविष्यात वेगवान होणार आहे. एमएमआरडीएने नवा प्लॅन तयार केला असून, २९.३ किलोमीटरचा नवीन मार्ग बनवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आमने - साकेत, साकेत - आनंदनगर, आनंदनगर - छेडानगर आणि पुढे सध्याच्या इस्टर्न फ्री वेने दक्षिण मुंबईत सहज पोहोचता येईल.
...
प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये
- छेडानगर ते आनंदनगरदरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार केला जात असून, त्याची लांबी सुमारे १२.९५५ किलोमीटर आहे. ४० मीटर रुंदीच्या या मार्गावर सहा लेन असतील. सुमारे २,६८३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
- पूर्व द्रुतगती महामार्गाला जोडून पुढे आनंदनगर ते साकेत उन्नत रस्ता उभारला जात आहे. सुमारे ८.२४ किलोमीटर लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा हा मार्ग असणार आहे. सहा लेन असलेल्या या मार्गाच्या उभारणीसाठी १,८७४ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
...
मार्गांची लांबी (किमी)
समृद्धी ते साकेत - २९
साकेत ते आनंदनगर - ८.२४
आनंदनगर - छेडानगर - १२.९५५
छेडानगर ते फोर्ट - १८
...
समृद्धी महामार्ग ते ठाण्यापर्यंत एमएमआरडीए २९ किलोमीटरचा उन्नत मार्ग बनवणार ही कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे; पण त्याचा मुंबई आणि ठाणेकरांना दररोज किती फायदा होईल हा प्रश्न आहे.
- डाॅ. शंकर विश्वनाथ, वाहतूकतज्ज्ञ
...
समृद्धी मार्गाने येणाऱ्या वाहनधारकांना आमनेपासून पुढे ठाण्यापर्यत येताना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून उभारल्या जाणाऱ्या मार्ग दिलासादायक ठरेल. पण, विकास करताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये याची खबरदारी घ्यायला हवी.
- संतोष दौंडकर, सामाजिक कार्यकर्ते
