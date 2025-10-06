नोव्हेंबरपासून राज्यात एअर अॅम्ब्युलन्स सेवा
नोव्हेंबरपासून राज्यात एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : राज्यातील नागरिकांना नोव्हेंबर महिन्यापासून आपत्कालीन परिस्थितीत हवाई रुग्णवाहिका (एअर ॲम्ब्युलन्स) सेवेसह अत्याधुनिक रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध होणार आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत माहिती दिली.
आबिटकर यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरपासून दोन हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली जाणार असून, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस १०८) अंतर्गत ही सुविधा उपलब्ध होईल. यासोबतच राज्यात नव्या स्वरूपातील २०० आधुनिक रुग्णवाहिका रस्त्यावर धावतील. आरोग्य विभागाकडे रुग्णवाहिकांच्या सेवेसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याने या सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. नव्या रुग्णवाहिकांमध्ये मोबाईल डेटा टर्मिनल, टॅबलेट पीसी, जीपीएस, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही आणि ट्रायएज सिस्टीमसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. तसेच या वाहनांमध्ये ग्राहक संबंध व्यवस्थापन, संगणकीकृत डिस्पॅच प्रणाली, वाहन ट्रॅकिंग आणि रुग्ण आगमनाची पूर्वमाहिती देणारी यंत्रणा बसवली जाईल. फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानावर आधारित या रुग्णवाहिकांमध्ये व्हेंटिलेटरसह २५हून अधिक वैद्यकीय उपकरणे असतील.
...
प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
एअर ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांचे प्राण वाचवणे सुलभ होईल. अत्याधुनिक रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, यासाठी सुमीत एसएसजी बीव्हीजी या संस्थेसोबत १० वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० रुग्णवाहिका सेवेत दाखल होतील. एअर ॲम्ब्युलन्सव्यतिरिक्त पाच समुद्री बोटीदेखील रुग्णवाहिका सेवेत समाविष्ट केल्या जाणार आहेत, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.