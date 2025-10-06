मिनी बसची बेस्टला धडक; एकाचा मृत्यू
दादरमध्ये विचित्र अपघातात एकाचा मृत्यू
मिनी बसच्या धडकेनंतर ‘बेस्ट’ने प्रवाशांना चिरडले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : दादर येथे बेस्ट बस आणि खासगी मिनी बस (टेम्पो ट्रॅव्हलर) यांच्यात रविवारी रात्री ११च्या सुमारास विचित्र अपघात झाला. या अपघातात बसथांब्यावर उभा असलेला शहाबुद्दीन शेख या प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर महिलेसह सहा जण जखमी झाले. याप्रकरणी खासगी बसचा चालक संजय कुंभार (वय २७) याला अटक करण्यात आली आहे. वैद्यकीय चाचणीत कुंभार हा मद्याच्या अमलाखाली असल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहिती पाेलिसांनी दिली.
दादर येथील वीर हुतात्मा भाई कोतवाल उद्यानासमोरील बसथांब्याजवळ हा अपघात झाला. यात थांब्यावर उभे शहाबुद्दीन शेख, राहुल पाडाळे, रोहित पाडाळे, अक्षय पाडाळे, विद्या मोटे, अभिषेक राऊतकर आणि अब्दुल नादिर हे सात प्रवासी या अपघातात जखमी झाले. त्यात शेख यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर जखमींना वैद्यकीय मदत देण्याऐवजी आरोपी चालक कुंभार तेथून पसार झाला. त्याला मध्यरात्री ताब्यात घेण्यात आले. जखमींवर शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या धडकेत बेस्ट बसचे टायर फाटले. दारूच्या नशेत निष्काळजीने वाहन चालवून प्रवाशाच्या मृत्यू आणि जखमी होण्यास कारणीभूत ठरल्याचा आणि अन्य वाहनांचे नुकसान केल्याप्रकरणी भारतीय न्यायसंहिता आणि मोटार वाहन कायद्यातील विविध कलमांनुसार आराेपी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विलास दातीर यांनी दिली. दरम्यान, शहाबुद्दीन शेख यांचा कपडे विक्रीचा व्यवसाय हाेता. शवचिकित्सेनंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांनी अंतिम कार्यासाठी उत्तर प्रदेश येथे नेला.
---
असा झाला अपघात
न. चि. केळकर मार्गावरून (कबुतर खान्याकडून) कोतवाल उद्यानासमोरून रात्री ११.१५च्या सुमारास १६९ क्रमांकाची बेस्ट जात होती. त्या वेळी टिळक पुलावरून (दादर टीटीहून) भरधाव आलेल्या मिनी बसने बेस्टला उजव्या बाजूने जोरदार धडक दिली.
- या धडकेमुळे ‘बेस्ट’च्या चालकाचे नियंत्रण सुटून ती अचानक डावीकडे वळून तेथील बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना धडकली. अचानक बस अंगावर आल्याने प्रवाशांना बचावासाठी क्षणाचीही संधी मिळाली नाही.
- बेस्टला धडक दिल्यानंतर खासगी बसने पुढे उभ्या असलेल्या टॅक्सी आणि खासगी कारला धडक दिली. त्यामुळे या वाहनांचेही नुकसान झाले.
----
