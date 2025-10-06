बंदोबस्तावरील चार पोलिस जखमी
मुंबई ः गस्तीवर असलेल्या पोलिसांसह दोन नागरिकांना भरधाव वाहनांनी धडक देत जखमी केल्याच्या दोन घटना गेल्या आठवड्यात मुंबईत घडल्या. या प्रकरणांत दादर, डी. बी. मार्ग पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हे नोंदवून चौघांना अटक केली.
पहिली घटना शनिवारी पहाटे दादर परिसरात पोलिसांच्या नाकाबंदी दरम्यान घडली. आरोपी अंकित रावतानी (वय २८) आपल्या भरधाव कारने ही नाकाबंदी उडवून पसार झाला. या घटनेत नाकाबंदी कारवाईत सहभागी हवालदार लक्षण जाधव आणि पगारे जखमी झाले. त्याच्यासोबत पादचारी श्रेयस हळदणकर यांनाही इजा झाली. पसार झालेल्या अंकित यास पोलिसांनी सागरी सेतूच्या टोल नाक्यावर पकडले. दुसऱ्या घटनेत शुक्रवारी ग्रँट रोड पोलिस चौकीसमोरच वाहतूक नियमन करणाऱ्या पोलिस शिपाई सुरेश महाजन (वय ४०) यांनी ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा चालकाने महाजन यांना धडक दिली, तर त्यांचे सहकारी शिंदे यांना मारहाण करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पकडण्यात आले.
