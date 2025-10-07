महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे बेड उपलब्ध होणार, रुग्णालयात बेड व्यवस्थापनावर लक्ष
महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे बेड उपलब्ध होणार,
रुग्णालयात बेड व्यवस्थापनावर लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबई महापालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बेडची कमतरता नेहमीच भासते. अशा परिस्थितीत रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारांसाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात जावे लागते. लवकरच ही समस्या सोडवली जाईल.
रुग्णांना पुरेशा प्रमाणात बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन एक नवीन प्रणाली लागू करेल. याअंतर्गत रुग्णालयात बेड व्यवस्थापन केले जाईल. ज्या वॉर्डमध्ये बेडची आवश्यकता आहे, त्या विभागांमधून बेड उपलब्ध करून दिले जातील. त्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची गैरसोय दूर होईल.
पालिकेच्या सर्व लहान आणि मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी बेडची व्यवस्था करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. जेव्हा बेडची कमतरता असते, तेव्हा अनेकदा दोन रुग्णांना एकच बेड दिला जातो. यामुळे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना आराम मिळत नाही. बेडची कमतरता असल्याने रुग्णांना जमिनीवर किंवा स्ट्रेचरवर उपचार केले जातात, अशा तक्रारीदेखील आहेत.
नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी स्पष्ट केले की, ज्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर झाली आहे आणि ज्यांना २४ तास वैद्यकीय देखरेखीची आवश्यकता नाही, अशा रुग्णांसाठी रिकाम्या खाटा वापरल्या जातील. त्यामुळे गंभीर आजारी रुग्णांना खाटा सहज उपलब्ध होतीलच, शिवाय एका रुग्णाकडून दुसऱ्या रुग्णाला संसर्ग होण्याचा धोकाही कमी होईल. इतर महानगरपालिका रुग्णालयांमध्येही ही पद्धत राबवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
ऋतू बदलाच्या काळात अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढते. या काळात रुग्णांना सामान्य वॉर्डमध्ये, विशेषतः वैद्यकीय वॉर्डमध्ये बेड शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
रुग्णांची उपचारासाठी गर्दी
महापालिकेची प्रमुख रुग्णालये, उपनगरीय रुग्णालये आणि विशेष रुग्णालये त्यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात दररोज ४०,००० हून अधिक रुग्णांना भेट देतात. यापैकी ८,००० हून अधिक रुग्ण दररोज विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल होतात. त्या प्रत्येकासाठी बेडची व्यवस्था करणे सोपे नाही.
प्रशासनाची रूपरेषा तयार
या समस्येवर उपाय म्हणून महानगरपालिकेने एक नवीन योजना विकसित केली आहे. नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी स्पष्ट केले की नेत्ररोग, ईएनटी, शस्त्रक्रिया, बालरोग आणि न्यूरोलॉजीसह अनेक विभागांमध्ये बेड रिक्त राहतात. या वॉर्डचा वापर अशा वॉर्डमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी केला जाईल जिथे नेहमीच बेडची कमतरता असते.