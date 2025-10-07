समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नका
कस्तुरबा पुस्तक प्रकरणाच्या चौकशीची किशोरी पेडणेकर यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कस्तुरबा रुग्णालयातील परिचारिकांकडून ‘देशाचे दुष्मन’ हे पुस्तक घेण्यास नकार देण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादावर आता राजकीय रंग चढू लागला आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि आमदार मनोज जामसुतकर यांनी मंगळवारी (ता. ७) रुग्णालयाला भेट देत परिचारिकांची बाजू मांडली.
कस्तुरबा रुग्णालयातील कक्ष अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी ३० ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्तीनिमित्त आपल्या सहकाऱ्यांना २८ ऑगस्ट रोजी प्रबोधनकार ठाकरे यांनी लिहिलेले ‘देवळांचा धर्म आणि धर्मांची देवळे’ तसेच दिनकरराव जवळकर यांचे ‘देशाचे दुष्मन’ या पुस्तकांचे वाटप केले. पण यानंतर त्यातील मजकुरामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावत असल्याचा आरोप रुग्णालयातील काही महिला परिचारिकांनी करून राजेंद्र कदम यांच्यावरच ही पुस्तके फेकल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. याबाबत पेडणेकर म्हणाल्या, ‘कोणत्याही पुस्तकाची फेकाफेक झाली नाही, तर परिचारिकांनी ते पुस्तक घेण्यास नकार दिला. ‘देशाचे दुष्मन’ हे दिनकरराव जवळकर यांनी लिहिलेले एक छोटेखानी पुस्तक आहे. समाजात तेढ निर्माण करणारा मजकूर असलेले हे पुस्तक परिचारिकांना देणाऱ्या राजेंद्र कदम यांचेही कृत्य योग्य नाही. त्यामुळे पोलिसांनी दोन्ही बाजूंची चौकशी करावी,’ अशी मागणी किशोरी पेडणेकर यांनी केली. पेडणेकर पुढे म्हणाल्या, ‘आम्ही शिवसैनिक आणि आमदार मनोज जामसुतकर इथे आलो. कारण परिचारिका माध्यमांसमोर येऊ शकत नव्हत्या, म्हणून त्यांचे म्हणणे मी मांडत आहे. कोणत्याही पुस्तकाची फेकाफेक झालेली नाही. हे शंभर वर्षांपूर्वीचे विचार असलेले पुस्तक आहे. ‘देशाचे दुष्मन’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ पाहून परिचारिकांनी हे पुस्तक घेण्यास नकार दिला. त्यामागे प्रबोधनकार ठाकरे यांचे पुस्तक होते, हेदेखील त्यांना माहीत नव्हते. प्रबोधनकार ठाकरेंचे नाव घेऊन या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी चौकशी करावी आणि सत्य बाहेर आणावे.’
राजेंद्र कदम नावाची ही व्यक्ती आधीपासून वादग्रस्त होती. प्रबोधनकारांचे नाव वापरून समाजात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. फेकून देणे आणि नाकारणे यात फरक आहे. तुमच्या व्यक्तिगत रागाचा परिणाम जाती-धर्मावर होता कामा नये. ‘देशाचे दुष्मन’ हे पुस्तक १९२५ सालचे आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीचे पुस्तक देऊन नेमकं काय साध्य करायचं आहे? ‘देशाचे दुश्मन’ नावाचे बंदी घातलेले पुस्तक कुठून मिळाले याचा तपास व्हावा.
- किशोरी पेडणेकर, माजी महापौर
परिचारिकेकडून दिलगिरी व्यक्त
संबंधित परिचारिकेने सांगितले, ‘राजेंद्र कदम आमच्याकडे पुस्तक द्यायला आले होते. आम्ही स्पष्ट सांगितले की आम्हाला हे पुस्तक नको; तरीही त्यांनी हे पुस्तक घेण्यासाठी दबाव आणला आणि टेबलावर ठेवून गेले. आम्हाला समाजात तेढ निर्माण होईल, असे कोणतेही पुस्तक नको आहे. आमच्या बोलण्यामुळे जर काही गैरसमज झाला असेल, तर आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो.’
ही घटना दोन महिन्यांपूर्वीची आहे. एक महिना तक्रार द्यायला लागला आणि दोन महिन्यांनी व्हिडिओ व्हायरल केला. हे समाजात तेढ निर्माण करण्याचे षडयंत्र आहे. जर एखादी व्यक्ती वादग्रस्त असेल तर त्याची भेट आपण नाकारतो. हेच इथे घडले आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी चौकशी सुरू केली आहे. रुग्णालयातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न झाला का, याचा तपास करावा.
- मनोज जामसुतकर, आमदार
मी या प्रकरणाबाबत आग्रीपाडा ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर संबंधित महिला कर्मचाऱ्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मी समाजप्रबोधनपर पुस्तके वाटली आहेत. कोणताही मोठा गुन्हा केलेला नाही. निवृत्त होताना कार्यालयातील संबंध बिघडू नयेत, म्हणून मी माफी मागितली आहे. या कृत्याबद्दल पालिका प्रशासनाला कळविले आहे.
त्यांच्याकडून मला चौकशीची अपेक्षा होती; मात्र मागील दोन महिन्यांत कुठलीही चौकशी व कारवाई करण्यात आली नाही.
- राजेंद्र कदम, निवृत्त कक्ष अधिकारी, कस्तुरबा रुग्णालय
