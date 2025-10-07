कोल्ड्रिफनंतर आणखी दोन सिरप घातक
कोल्ड्रिफनंतर आणखी दोन सिरप घातक
अन्न आणि औषध प्रशासनाची चौकशी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कोल्ड्रिफ सिरपनंतर, महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) आता आणखी दोन सिरपची चौकशी सुरू केली आहे. एफडीएने आपल्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता.७) ‘रेस्पिफ्रेश टीआर’ आणि ‘रिलाइफ’ सिरपच्या दूषित बॅचेस शोधून जप्त करण्याचे निर्देश दिले.
कोल्ड्रिफ सिरप पिल्याने मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये बालकांचे मृत्यू झाले. तपासात एसआर १३ बॅचमध्ये डायथिलीन ग्लायकोलचे धोकादायक पातळी जास्त असल्याचे आढळून आले, जे मूत्रपिंड निकामी होण्यास कारणीभूत ठरते. त्यानंतर अनेक राज्यांनी या औषधावर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र एफडीएने देखील एक अलर्ट जारी केला करत ज्यामध्ये संबंधित बॅचेसची खरेदी आणि विक्री बंदी घालण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘बंदी घातलेली कोल्ड्रिफ बॅच राज्यात पुरवली गेली नाही दुसरीकडे, रेस्पिफ्रेश टीआर आणि रिलाइफ या दोन सिरपमध्ये देखील डायथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण निर्धारित मानकांपेक्षा अनेक पट जास्त आहे. औषधांमध्ये या रसायनाचा अतिरेकी वापर मानवी शरीरासाठी अत्यंत विषारी आहे. त्याच्या सेवनामुळे उलट्या, डोकेदुखी, पोटदुखी, श्वास घेण्यास त्रास आणि शेवटी मूत्रपिंड निकामी होऊ शकते.’
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एफडीएच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार, महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने सर्व राज्य अधिकाऱ्यांना सतर्क केले आहे. ही औषधे जिथे वितरित केली गेली आहेत त्या सर्व ठिकाणी चौकशी सुरू आहे. ही औषधे स्थानिक बाजारात विकली जातात, त्यामुळे आढळणारी कोणतीही बॅच ताबडतोब जप्त केली जाईल.’
