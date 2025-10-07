कोस्टल रोडवरून कार थेट समुद्रात,
कोस्टल रोडवरून कार थेट समुद्रात
सुरक्षा बल जवानांनी वाचविले मद्यपी चालकाचे प्राण
मुंबई, ता. ७ : शहरात विचित्र अपघातांचा सिलसिला सुरूच आहे. सोमवारी (ता.६) रात्री भरधाव कार सागरी किनारा मार्गावरून थेट समुद्रात कोसळली. या अपघातानंतर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानांनी क्षणात बचावकार्य सुरू केल्याने कार चालकाचा जीव वाचला. अपघात घडला तेव्हा कार चालक मद्याच्या नशेत होता, असे वरळी पोलिसांनी सांगितले.
फ्रशोगर दारायूश बत्तीवाला (वय २९) असे चालकाचे नाव असून समुद्रात कोसळलेली कार त्याच्याच मालकीची आहे. सोमवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास हा तरुण मद्याच्या नशेत, भरधाव वेगात सागरी किनारा मार्गावरून महालक्ष्मीहून वरळीच्या दिशेने प्रवास करत होता. प्रभादेवीला उतरण्याच्या मार्गिकेवर त्याचे कारवरील नियंत्रण सुटले. कार भरवेगात सुरक्षेसाठी उभारलेल्या रेलिंगवर आदळली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की रेलिंग तोडून कार सुमारे ३० फुटांवरून खाली समुद्रात कोसळली. गस्तीवर असलेल्या सुरक्षा बलाच्या जवानांनी हा घटना पाहून विनाविलंब बचावकार्य सुरू केल्याने चालक बत्तीवाला याला सुखरूप समुद्राबाहेर काढणे शक्य झाले, अशी माहिती वरळी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अरविंद पाटील यांनी दिली.
या अपघातात बत्तीवाला जखमी झाला असून त्याला नजिकच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याची कार अद्यापही समुद्रात असून ती बाहेर काढण्याचे काम मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते, असे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी जखमी बत्तीवालाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून त्याच्याकडे चौकशी सुरू आहे.
या अपघातामुळे सागरी किनारा मार्गावर सुरक्षेसाठी उभारलेल्या रेलिंगच्या मजबुतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
