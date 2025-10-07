मुलांसाठीच्या कफ सिरपवर प्रिस्क्रिप्शनची सक्ती!
कठोर कारवाईचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपच्या सेवनामुळे लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटनांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार राज्यातील सर्व किरकोळ औषधविक्रेत्यांना डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय लहान मुलांसाठी असलेले कोणतेही सिरप किंवा त्या श्रेणीतील औषधे विकण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
मुलांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने लहान मुलांमध्ये कफ सिरपच्या तर्कसंगत वापरासंबंधी जारी केलेल्या सूचनांच्या आधारे, महाराष्ट्र अन्न व औषध विभागाने ही खबरदारीची पावले उचलली आहेत. त्यात त्यांनी प्रिस्क्रिप्शन सक्ती केली आहे. किरकोळ औषध विक्रेत्यांनी बालरुग्णांसाठी असलेल्या कोणत्याही सिरपची किंवा त्या श्रेणीतील औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय करू नये. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम १९४५ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शेड्यूल एच, शेड्यूल एच-१ आणि शेड्यूल एक्स या औषधांची विक्री केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारावरच केली जाईल, असे एफडीए सह आयुक्त दा. रा. गहाणे यांनी सांगितले. दरम्यान, औषधविक्रेत्यांनी ग्राहकांना हे पटवून द्यावे की त्यांनी लहान मुलांसाठीचे सिरप किंवा त्या श्रेणीतील औषधे केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननेच खरेदी करावीत आणि योग्य उपचारपद्धतीचा अवलंब करावा.
...
विक्रेत्यांवर लक्ष
किरकोळ औषधविक्रेते प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सिरप किंवा त्या श्रेणीतील औषधे विकत असल्याचे आढळल्यास त्याबद्दल स्थानिक औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तत्काळ कळवावे, असेही एफडीएकडून सांगण्यात आले. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या औषधविक्रेत्यांवर सक्त आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे.
