दोन वर्षांनंतरही कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधाचा लाभ मिळेना

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचाऱ्याच्या आकृतीबंधाचे आदेश पारित होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला; परंतु त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला नाही. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोटार वाहन कर्मचारी संघटनेने सर्व पदाधिकारी परिवहन विभागाच्या मुख्यालय परिसरात २७ ऑक्टोबर रोजी साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
आकृतीबंध लागू करण्यासाठी गतवर्षी तीन दिवस बेमुदत संप पुकारला होता. त्या वेळी परिवहन आयुक्तांसमवेत झालेल्या चर्चेत पदोन्नत्यांचा मार्ग खुला व्हावा यासाठी आवश्यक ते सेवाप्रवेश नियम एक महिन्यात सरकारकडून मंजूर केले जातील. इतर मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटूनही एकही प्रश्न मार्गी न लागल्याने साखळी उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मोटार वाहन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
