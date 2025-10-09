लाच घेताना जीएसटी अधीक्षक, निरीक्षक अटकेत
लाच घेताना जीएसटी अधीक्षक, निरीक्षक अटकेत
मुंबई, ता. ९ ः वस्तू सेवा कर विभागाच्या अधीक्षकासह दोन अधिकाऱ्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) लाच स्वीकारताना मंगळवारी (ता. ७) रंगेहाथ अटक केली. अटक झालेल्या अधीक्षकाचे नाव विक्रम असे आहे. त्याच्यासोबत निरीक्षक लवकुमार चित्तोरीया यालाही सीबीआयने बेड्या ठोकल्या. सीबीआय प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी शहरातील जीएसटी विभागाच्या (पश्चिम) कार्यालयात रचलेल्या सापळ्यात हे दोन अधिकारी लाच स्वीकारताना सापडले. तयार कपड्याचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीने या कार्यालयाकडे जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. त्यासाठी निरीक्षक लवकुमार याने स्वतःसाठी आणि अधीक्षक विक्रम याच्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच मागितली. ती न दिल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे बजावले.
या कंपनीने लाच देण्याची इच्छा नसल्याने सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार सीबीआयने शुक्रवारी (ता. ३) ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार तक्रारीची तथ्यता पडताळली. तक्रार खरी असल्याचे स्पष्ट होताच या दोन लाचखोर अधिकाऱ्यांसाठी मंगळवारी सापळा रचण्यात आला.
अटकेनंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या घर व निवासस्थानी छापा घालून शोधाशोध करण्यात आली. या दोघांना बुधवारी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले, अशी माहिती सीबीआय प्रवक्त्याने दिली.
