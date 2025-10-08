आधी ६० कोटी जमा करा : न्यायालय
शिल्पा शेट्टीला परदेश दौऱ्याची परवानगी नाहीच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : ‘परदेशात जायचे असेल तर आधी ६० कोटी रुपये जमा करा, मगच आम्ही तुमच्या परदेश दौऱ्याच्या याचिकेचा विचार करू,’ असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ८) उद्योगपती राज कुंद्रा आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांना बजावले.
याचिकाकर्त्यांवर ६० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांना सवडीनुसार कुटुंबासह परदेशात जाण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज आणि शिल्पा यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार देताना स्पष्ट केले. यावेळी राज आणि शिल्पा यांच्या वतीने प्रत्येकवेळी चौकशीत सहकार्य केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर त्यांनी तपासात सहकार्य केले म्हणूनच त्यांना अद्यापपर्यंत अटक केली गेली नसल्याची आठवण न्यायालयाने करून दिली. तसेच शिल्पा हिच्याकडून आणखी एका परदेश दौऱ्यासाठी ज्या व्यावसायिक कार्यक्रमांची सबब पुढे केली जात आहे, त्या कार्यक्रमाच्या निमंत्रणाची किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या संपर्काच्या लेखी पुराव्यांबाबत या वेळी न्यायालयाने विचारणा केली. तथापि, न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतरच लेखी संपर्क साधला जाईल, असे शिल्पा हिच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र हे कारण स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच फसवणूक केलेली संपूर्ण ६० कोटी रुपयांची रक्कम जमा करा, मग दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या परदेश दौऱ्याला परवानगी देण्याबाबत विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि प्रकरणाची सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.
प्रकरण काय?
राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी हे ‘बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड’ या ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मचे संचालक होते. व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी २०१५ ते २०२३ दरम्यान या कंपनीत ६० कोटी ४८ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. या कंपनीतील ८७.६ टक्के समभाग या दोघांच्या नावावर होते. कोठारी यांनी एप्रिल २०१५मध्ये समभाग खरेदी करारांतर्गत कंपनीत ३१.९ कोटी रुपये गुंतवले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१५मध्ये त्यांनी आणखी २८.५३ कोटी रुपये वर्ग केले; मात्र शिल्पा आणि राज यांनी ही रक्कम वैयक्तिक खर्चासाठी वापरली, असा आरोप कोठारी यांनी तक्रारीत केला आहे.
