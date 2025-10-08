दिवाळीसाठी लालपरी सज्ज
मुंबईतून अडीचशे अतिरिक्त फेऱ्यांचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः दिवाळी सण आणि सलग सुट्ट्यांमध्ये पर्यटनाला आणि गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाने मुंबई विभागातील आगारातून दररोज सुमारे १४ जादा गाड्यांचे नियोजन केले आहे, १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान २५० हून अधिक फेऱ्या केल्या जाणार आहेत.
दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवासी महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटनस्थळांना भेट देतात, तर अनेक जण आपापल्या गावी जातात. खासगी वाहतुकीच्या तुलनेत स्वस्त दर आणि सुरक्षित प्रवास म्हणून प्रवासी दरवर्षी एसटीतून प्रवासाला प्राधान्य देतात. यंदा महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी नियमित गाड्यांव्यतिरिक्त मुंबई विभागातून दररोज १४ जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळी हंगामात (१५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) १० टक्क्यांची हंगामी भाडेवाढ करण्यात आली होती; परंतु परतीच्या पावसामुळे आलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला सोसावा लागणाऱ्या आर्थिक भाराचा विचार करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही भाडेवाढ रद्द करावी, अशी सूचना परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना केली. त्यानुसार मंत्री सरनाईक यांनी महामंडळाला दिलेल्या निर्देशानुसार महामंडळाने भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
एसटीने प्रवास केल्यास अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना १०० टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना व महिलांना ५० टक्के तिकीटदरात सवलत मिळते. तसेच कमी दरात सुरक्षित प्रवास एसटीने करता येतो. खासगी वाहतूकदारांनी केलेली लूट टाळली जाते, त्यामुळे प्रवाशांनी एसटीला पसंती द्यावी.
- अभिजित पाटील,
विभाग नियंत्रक, मुंबई विभाग
जादा गाड्यांचे नियोजन
मुंबई सेंट्रल-कराड
मुंबई सेंट्रल-कोल्हापूर
परळ-नारायणगाव
परळ-सोनसळ
परळ-मुखेड
कुर्ला-घोडेगाव
कुर्ला-कराड
पनवेल-नरसोबाची वाडी
पनवेल-कराड
मुंबई-सातारा
पनवेल-तारकपूर
उरण-अहमदपूर
