ईडीचे मुंबईत आठ ठिकाणी छापे
मुंबई, ता. ८ : केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एनसीबी) अटक करून प्रतिबंधात्मक कोठडीत (प्रिव्हेन्टीव्ह डिटेंशन) चेन्नई येथील कारागृहात बंद केलेल्या फैजल शेख यांच्याशी संबंधित शहरातील आठ ठिकाणांवर बुधवारी (ता. ८) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छापे घातले.
फैजल याला २०२३ मध्ये ‘एनसीबी’ने तर पुढे मुंबई गुन्हे शाखेने अटक केली होती. गुन्हे शाखेने फैजलविरोधात मोक्कानुसार गुन्हा नोंदवला. तो आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहात बंद होता; मात्र कारागृहातून तो त्याची अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री, साठवणूक करणारी संघटित टोळी नियंत्रित करत असे, अटक होऊनही त्याची गुन्हेगारी सुरूच होती. त्यामुळे ‘एनसीबी’ने प्रतिबंधात्मक कोठडीसाठी परवानगी घेऊन त्याला चेन्नई येथील कारागृहात धाडले. या कोठडीत त्याला किमान एक वर्ष काढावे लागेल. फैजल कुख्यात तस्कर सलीम डोला याच्याकडून अमली पदार्थ विकत घेत होता. या अमली पदार्थांच्या विक्रीतून आलेल्या रकमेचा विनियोग फैजलने कसा केला, हा सुगावा लावण्यासाठी बुधवारी हे छापे घालण्यात आल्याचे ईडी प्रवक्त्याने सांगितले.
