रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांमुळे तरुणांना प्रगतीची सुवर्णसंधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हस्ते ‘आयटीआय’च्या अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ
मुंबई, ता. ८ : आयटीआयमध्ये आजपासून सुरू झालेल्या अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांमुळे तरुणांना रोजगाराची आणि प्रगतीची सुवर्णसंधी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे सांगितले. देश वेगाने प्रगती साधत असून, युवकांसाठी हा संधीचा सुवर्णकाळ असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
नवी मुंबई विमानतळाच्या लोकार्पण सोहळ्यात मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयात अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांची सुरुवात करण्यात आली. या वेळी मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या कौशल्य विकास विभागाचे कौतुक केले. ‘हे अभ्यासक्रम प्रशिक्षणार्थींना नव्या प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जातील. देशातल्या आयटीआयला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह जागतिक दर्जाच्या रोजगाराभिमुख संस्था बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच ६० हजार कोटी रुपयांची ‘पीएम सेतू’ योजना सुरू केली आहे, त्याचाही देशातल्या युवकांना लाभ होईल, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांच्या माध्यमाने आम्ही कौशल्ययुक्त महाराष्ट्र घडवू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिली. या उपक्रमाचे उद्घाटन होत असतानाच ‘राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि शासकीय तांत्रिक विद्यालये मिळून ५६० संस्थांमध्ये एकाच वेळी विश्वकर्मांच्या प्रमुख उपस्थितीत या अभ्यासक्रमाची सुरुवात करण्यात आल्याचे राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. सुदृढ आणि सौहार्दपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी कामगारांना सन्मानाचे स्थान मिळायला हवे, हा प्रधानमंत्री मोदीजींचा विचार आम्ही या निमित्ताने पुढे घेऊन जात असल्याचेही लोढा यांनी या वेळी नमूद केले.
उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
अल्पमुदतीच्या अभ्यासक्रमांच्या नोंदणीचे ७५ हजार उद्दिष्ट असताना सुरुवातीलाच राज्यातील सुमारे एक लाख तीन हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करून, उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. पुढील वर्षात ही संख्या पाच लाखांच्यावर नेणार असल्याचे राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाने सांगितले आहे.
