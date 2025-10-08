प्रस्तावित पुलासाठी अंधेरीतील ४२ झोपडीधारकांना नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः अंधेरी येथे कवठे खाडीवर पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलामुळे ४२ झोपडीधारकांची अतिक्रमणे हटवण्याबाबत अंधेरी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी झोपडीधारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिशीमध्ये १५ दिवसांत स्वतःहून अतिक्रमणे हटवा, अन्यथा पूर्वसूचना न देता अतिक्रमणे हटवली जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे. २६ सप्टेंबर रोजी ही नोटीस देण्यात आली होती; त्याला ११ ऑक्टोबर रोजी पंधरा दिवस पूर्ण होत असून त्यामुळे रहिवासी चिंतेत आहेत. नवीन पुलामुळे यारी रोड, पंचमार्ग वसोवा येथील परिसर हा सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, अंधेरी पश्चिम, लोखंडवाला संकुल, समर्थनगरला जोडला जाणार आहे. या नोटिशीनुसार अतिक्रमणधारक अनधिकृत बांधकामधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत शासकीय जागेवरील अतिक्रमण व त्यावरील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून काढून टाकावीत, अन्यथा मुदत संपुष्टात येताच कोणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमणे निष्कासन करण्यात येतील व त्यासाठी येणारा खर्च महाराष्ट्र जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
