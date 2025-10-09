३९ वर्षीय व्यक्तीच्या अवयवदानाने दोघांना जीवदान
मुंबई, ता. ९ ः मुंबईत या वर्षीचे ४२वे यशस्वी अवयवदान झाले आहे. एका ३९ वर्षीय व्यक्तीने केलेल्या अवयवदानामुळे दोघांना जीवदान मिळाले आहे. ३९ वर्षीय तरुणाला काही दिवसांपूर्वी माहीमच्या पी. डी. हिंदुजा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान बुधवारी (ता. ८) डॉक्टरांनी त्याला मेंदूमृत घोषित केल्याने नातेवाइकांना अवयवदानासाठी समुपदेशन करण्यात आले. त्यानंतर नातेवाइकांनी त्या व्यक्तीचे अवयवदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे अवयवदान केले गेले. या तरुणाचे यकृत व हृदय या अवयवांचे दान केल्याने दोघांना जीवदान मिळाले आहे, अशी माहिती अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीकडून देण्यात आली. अवयवदानासंदर्भात वाढत्या जनजागृतीमुळे ही चळवळ यशस्वी ठरत असून आणखी अनेक लोकांनी मरणोत्तर आणि जिवंतपणी अवयवदानासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि तज्ज्ञ करत आहेत.
