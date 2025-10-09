गोराईत नवा पूल उभारणीचा मार्ग मोकळा
केंद्र सरकारकडून सीआरझेड परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : महापालिकेला गोराई गाव, बोरिवली (पश्चिम) येथील नाल्यावर असलेल्या पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी केंद्र सरकारकडून अखेर पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळाली आहे. या पुलाच्या पाडकाम व नव्या पुलाच्या बांधकामासाठी मंत्रालयाच्या सीआरझेड विभागाने परवानगी दिली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १० सप्टेंबर २०२५ रोजी परवानगी दिल्याचे महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. या मंजुरीनंतर आता गोराईतील वरच्या आणि खालच्या कोळीवाड्यांना जोडणारा जुना पूल पाडण्यात येणार असून, त्याऐवजी नव्या पुलाचे बांधकाम होणार आहे, मात्र पूल पाडण्याच्या काळात दोन्ही कोळीवाड्यांमधील थेट संपर्क तात्पुरता तुटणार असल्याने स्थानिक नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा पूल जुनाट आणि जीर्ण अवस्थेत असल्याने त्याचे पुनर्बांधकाम करणे अत्यावश्यक होते. गोराई परिसरातील रहिवाशांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे, त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेसाठी तात्पुरते पर्यायी मार्ग आखण्यात येणार आहेत.
जुना पूल जीर्ण झाल्याने नव्याने पूल बांधण्याचा निर्णय झाला असला तरी सीआरझेडची परवानगी लागणार असल्याने बांधकाम रखडले होते. यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते, मात्र परवानगी मिळाल्याने पुलाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचे तपशील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
