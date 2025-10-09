विकसक कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
मेघवाडी दुर्घटना प्रकरण
विकसक कंपनीवर
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
मुंबई, ता. ९ ः मेघवाडी येथे बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीची काॅँक्रीटची वीट पडून बुधवारी (ता. ८) २२ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला हाेता. याप्रकरणी पाेलिसांनी बुधवारी रात्री उशिरा श्रद्धा लाइफस्टाइल डेव्हलपर आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला आहे.
मजासवाडी येथील धोबीघाट परिसरात या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या इमारतीवरून वीट पडून संस्कृती अमीन हिचा मृत्यू झाला हाेता. याप्रकरणी संस्कृतीचे वडील अनिल अमीन (५६) यांनी दिलेल्या तक्रारीत या इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीने आसपास राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खबरदारी घेतली नव्हती. त्यामुळेच आपल्या मुलीला जीव गमवावा लागला. सहा महिन्यांतील अशा प्रकारची ही तिसरी घटना असल्याचे या तक्रारीत नमूद केले हाेते. या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्यात असल्याचे मेघवाडी पोलिसांनी सांगितले. अनिल यांचा कॅटरिंग व्यवसाय आहे. संस्कृती एका खासगी बँकेच्या गोरेगाव शाखेत नोकरी करत होती. अमीन कुटुंबीय राहत असलेल्या शेजारीच इमारतीचे काम सुरू असून, बुधवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ती कामावर जात असताना ही दुर्घटना घडली हाेती.
---
यापूर्वीही दाेनदा अपघात
सहा महिन्यांपूर्वी याच इमारतीत ड्रिलिंगचे काम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात खडी उडून रहिवासी, पादचारी जखमी झाले होते. तसेच पाच दिवसांपूर्वी इमारतीवरून प्लायवूडचा मोठा तुकडा शेजारील वस्तीवर पडून काही घरांचे पत्रे फुटले होते, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.
