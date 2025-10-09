एनएचएम कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ
एनएचएम कर्मचाऱ्यांना मानधनवाढ
५० हजारांहून अधिक जणांना मिळणार लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत (एनएचएम) कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के इतकी भरघोस मानधनवाढ देण्यात येणार आहे. त्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली असून, राज्यभरातील ५० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य यंत्रणा राबवण्यामध्ये एनएचएममध्ये महत्त्वाचा वाटा असून, त्यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. १० वर्षे सलग सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची बाब म्हणून सेवेत कायम करणे, एनएचएम कर्मचाऱ्यांना इएसआयएसअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे, कर्मचाऱ्यांचा गंभीर आजार, अपंगत्व, मृत्यू अशा संकटात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी उभारणे, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देणे, २०१६-१७ पूर्वी सेवेत आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे, यासह इतर मागण्यांच्या बाबत शासन सकारात्मक असून, पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
जून २०२५च्या देय मानधनावर मानधनवाढीची गणना करण्यात येणार आहे. १५ टक्क्यांपैकी पाच टक्के मानधनवाढ सरसकट लागू होणार असून, उर्वरित मानधनवाढ ही कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकन (परफॉर्मन्स रिपोर्ट)नुसार करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल!
एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य यंत्रणा बळकटी करणात महत्त्वाचा वाटा असून, त्यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, आरोग्य विभागाची यंत्रणा अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
