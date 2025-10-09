‘मेट्राे ३’मधून १.४६ लाख जणांचा प्रवास
पहिल्याच दिवशी प्रवाशांचा समस्यांचा पाढा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : ‘मेट्राे ३’ अर्थात ॲक्वा मार्गिका गुरुवारपासून प्रवाशांसाठी खुली झाली. पहिल्याच दिवशी या मार्गावर रात्री ९ पर्यंत एक लाख ४६ हजार ०८६ प्रवाशांची प्रवास केला. प्रवाशांत उत्साहाचे वातावरण हाेते; मात्र मेट्राेत बसेपर्यंत अनेक अडचणींना सामाेरे जावे लागल्याने त्यांचा काहीसा हिरमाेड झाला. स्थानकात प्रवेश करताच माेबाईल नेटवर्क गायब झाल्यामुळे ऑनलाइन तिकीट काढण्यात अडचणी आल्याने तिकीट काढण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.
‘वरळी ते सीएसएमटी प्रवासादरम्यान १० काॅल आले; पण मेट्राे स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर ‘मिस काॅल’ येऊन गेल्याचे समजले. २० मिनिटे माझा फाेन लागत नसल्यामुळे माझ्या कार्यालयातील वरिष्ठ संतापले हाेते,’ असा अनुभव एका प्रवाशाने सांगितला. गोरेगाव ते सीएसएमटी हा प्रवास ५५ मिनिटांचा असून, ही समस्या कायम राहणार आहे, असेही ताे म्हणाला. मेट्राे स्थानकात प्रवेश करताना अनेक प्रवाशांचा गाेंधळ उडाल्याचे दिसून आले. सुरक्षा रक्षकांना त्याबाबत नेमके सांगता येत नव्हते, असे प्रवासी शिवम लक्कानोर यांनी सांगितले. निम शुक्ला यांनीही हीच समस्या
नाेंदवली. मेट्रोमुळे लोकांचा वेळ वाचत आहे. प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा हा चांगला पर्याय उपलब्ध झाला असून सध्या येणाऱ्या अडचणी लवकरच दूर हाेतील, अशी प्रतिक्रिया संगीता हिंदळेकर आणि हुतात्मा चौक ते बीकेसी प्रवास करणाऱ्या सागर राठाेड यांनी सांगितले. अनेकांनी मेट्रो (ॲक्वा) सेवा सुरू झाल्यानंतर गारेगार प्रवासाचा आनंद लुटला. या प्रवासानंतर अनेकांनी समाजमाध्यमांवर अक्षरश: सेल्फी, छायाचित्रांचा पाऊस पाडला.
मेट्रो स्थानकात ऑनलाइन तिकीट मशीन लावण्यात आले आहेत; पण नेटवर्कच नसल्यामुळे क्यूआर काेड स्कॅन हाेत नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचण येत आहे. ही समस्या लवकरच दूर करावी.
- अमेय कुलकर्णी, प्रवासी
प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा हा चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. सध्या येणाऱ्या अडचणी लवकरच दूर हाेतील.
- संगीता हिंदळेकर, प्रवासी
अॅक्वा लाइनविषयी...
एकूण लांबी : ३३.५ किलाेमीटर (संपूर्ण भूमिगत मार्ग)
एकूण स्थानके : २७ (२६ भूमिगत अधिक एक जमिनीवरील)
भाडे : १० ते ७० रुपये (आरे जेव्हीएलआर ते कफ परेड)
प्रकल्प खर्च : ३७,२७६ कोटी रुपये
वेग : ९५ किलाेमीटर/तास
गाड्यांची संख्या : ३१
