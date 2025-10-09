चिठ्ठीविना खोकल्याच्या औषधांची विक्री
चिठ्ठीविना खोकल्याच्या औषधांची विक्री
एफडीएची कारवाई; ८८ विक्रेत्यांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना खोकल्याच्या औषधांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. नियमभंग करणाऱ्या राज्यातील ८८ औषध विक्रेत्यांना विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले, तर १०७ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द का करू नयेत, यासाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने गुरुवारी (ता. ९) राज्यभर औषध विक्री तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेत एकूण १६० औषध दुकाने तपासण्यात आली. त्यात ९४ दुकानांमध्ये डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना औषधांची विक्री केली जात असल्याचे आढळले. महामुंबईत १७, पुण्यात २०, कोकण विभागात ३७, नाशिकमध्ये आठ, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नऊ आणि अमरावतीत तीन दुकाने दोषी आढळली. या सर्वांवर विक्री थांवबण्याचे तसेच कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.