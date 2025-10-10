खजुरांत दडवून आणले २१ कोटींचे कोकेन विमानतळावर जप्त
खजुरांत दडवून आणलेले २१ कोटींचे कोकेन विमानतळावर जप्त
मुंबई, ता. १० ः अमली पदार्थ सुरक्षा यंत्रणांची नजर चुकवून तस्करीसाठी गुन्हेगारांकडून विविध युक्त्या योजल्या जातात आणि कारवायांमधून त्या उघड होत असतात. अशाच एका कारवाईत मंगळवारी (ता. ७) खजुरांत दडवून आणलेले कोकेन विमानतळावर जप्त करण्यात आले.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) ही कारवाई केली. माहितीआधारे पश्चिम आफ्रिकेतील सीएरा लिओने येथून मुंबईत आलेल्या प्रवाशाला या पथकाने विमानतळावर थांबवले. त्याच्या सामानात कपडे, अन्य वस्तूंसह खजुरांचा साठा होता. कोकेन सापडत नव्हते. अखेर अधिकाऱ्यांचे लक्ष खजुरांवर गेले. प्रत्येक खजुराला छिद्र दिसत होते. कुतूहलापोटी अधिकाऱ्यांनी एक खजूर कुस्करून पाहिला तेव्हा त्यातून पांढऱ्या भुकटीची छोटी पुडी हाती लागली. चाचणी केली असता ती भुकटी कोकेन असल्याचे स्पष्ट झाले. मोजदाद केली असता २.१७ किलो कोकेन डीआरआय अधिकाऱ्यांच्या हाती लागले. या साठ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही किंमत २१ कोटी इतकी असावी, असे सांगण्यात आले.
कोकेन वाहून आणणाऱ्या प्रवाशासह विमानतळाबाहेर ही खेप ताब्यात घेण्यासाठी दबा धरून बसलेल्या व्यक्तीस अटक करण्यात आली. दोघांच्या चौकशीतून आंतरराष्ट्रीय टोळीशी संबंधित अन्य वाहक (अमली पदार्थ वाहून आणणारे) आणि भारतातील साथीदारांबाबत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे डीआरआय प्रवक्त्याने सांगितले.
