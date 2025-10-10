पाच हजार मेगावॉट वीज प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कंपनी
‘महानिर्मिती’ आणि ‘सतलज जलविद्युत’ची भागीदार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः राज्यात तब्बल पाच हजार मेगावॉटचे हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी महानिर्मिती आणि मे. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कंपनीत महानिर्मितीचे ४९ टक्के तर सतलजचे ५१ टक्के भागभांडवल असणार आहे. स्वतंत्र कंपनीमुळे सौर, पवन आणि लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास चालना मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने २०७०पर्यंत नेट झीरो कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्याने २०३०पर्यंत ५० टक्के ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जास्रोताच्या माध्यमातून उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याचा भाग म्हणून महानिर्मिती कंपनी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सहभागी होत आहे. त्यानुसार उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प व इतर नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी मे. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडसोबत संयुक्त व्यावसायिक कंपनी स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा-२ उदंचन जलविद्युत प्रकल्प-१२५ मेगावॉट, इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प-१०५ मेगावॉट आणि निम्न वर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प ५०५ मेगावॉट असे एकूण ७३५ मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. उर्वरित प्रकल्पांचे विकसन तात्कालिक परिस्थितीनुरूप टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्याची हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढणार आहे.
