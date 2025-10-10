महानगर प्रदेशातील दीडशे ठेवीदारांची १४ कोटींना फसवणूक
दीडशे ठेवीदारांची १४ कोटींना फसवणूक, सुरतच्या ट्रस्टविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. १० : फसव्या गुंतवणूक योजनेद्वारे मुंबई महानगर प्रदेशातील सुमारे दीडशे ठेवीदारांना एकूण १४ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याच्या आरोपात खार पोलिसांनी सुरतच्या मेसर्स ओजस्वी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्तांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
फिर्यादी प्रदीप परिहार यांच्या तक्रारी आधारे बुधवारी (ता. ८) खार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. त्यात विश्वस्त सागर सोजित्रा यांच्यासह एकूण आठ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. परिहार यांच्या तक्रारीनुसार परिचित व्यक्तीच्या सांगण्यावरून ट्रस्टने २०२२ मध्ये मिरा रोड येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते सहभागी झाले. तेथे ट्रस्टने गुंतवणुकीसाठी विविध योजना आणि त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याची माहिती दिली. किमान चार लाख किंवा त्यावर गुंतवणूक केल्यास महिन्यास सात ते आठ टक्के परतावा मिळेल, असे प्रलोभन ट्रस्टने दाखवले. परिहार यांनी प्रथम चार लाख गुंतवले. त्यांना काही महिने परतावा मिळाला. विश्वास बसताच त्यांनी स्वतः आणि अन्य परिचित व्यक्तींचे तब्बल ९६ लाख रुपये या योजनांमध्ये गुंतवले. त्यावरही दोन महिने परतावा मिळाला, मात्र २०२३ पासून परतावा मिळणे बंद झाले. पुढे ट्रस्टच्या सुरत येथील मुख्यालयावर सक्तवसुली संचालनालयाने छापे घातल्याची माहिती माध्यमांद्वारे परिहार यांना समजली. त्यांनी पाठपुरावा केला तेव्हा ट्रस्टने त्यांच्याप्रमाणे अन्य दीडशे ठेवीदारांना फसविल्याची बाब स्पष्ट झाली.
