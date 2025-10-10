मुंबई विद्यापीठात दीपोत्सव साजरा
मुंबई विद्यापीठात दीपोत्सव साजरा
परदेशी विद्यार्थ्यांनी घेतला अनुभव
मुंबई, ता. १० : भारताच्या समृद्ध आणि ऐतिहासिक परंपरेतील दिवाळी सणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाच्या वतीने ‘दिवाळी संध्या’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. २६हून अधिक देशातील वाणिज्य दूत आणि ६१हून अधिक देशांतील विद्यार्थ्यांनी हा दीपोत्सव अनुभवला असून, या परदेशी पाहुण्यांनी खास भारतीय फराळाचा आस्वाद घेतला.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक सर कावसजी जहाँगीर दीक्षांत सभागृहात या कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे आणि विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. सुनील पाटील यांच्यासह अर्जेंटिना, बेलारूस, ब्राझील, चिली, चीन, फ्रान्स, झेक रिपब्लिक, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, इटली, जापान, मॉरिशस, मेक्सिको, ओमन, पनामा, नॉर्वे, रशिया, श्रीलंका, थायलंड, टर्की, व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश आणि येमेन अशा विविध देशांतील वाणिज्य दूतावास आणि मुंबई विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रविष्ट असलेले परदेशी विद्यार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
...
पीएचडी संशोधनाची संधी
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी उपस्थित विविध देशातील वाणिज्य दूतांचे स्वागत करून दीपोत्सवाच्या शुभेच्छा देऊन भारताच्या समृद्ध आणि ऐतिहासिक परंपरेतील दिवाळी सणाचे महत्त्व सांगितले. परदेशी विद्यार्थ्यांचा वाढता प्रतिसाद पाहता नजीकच्या काळात परदेशी विद्यार्थ्यांना पीएचडी संशोधनासाठी दालने खुली करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित प्राधिकरणांच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.