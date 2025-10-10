छट पूजेसाठी महापालिकेच्या विविध सुविधा
छटपूजेसाठी महापालिकेच्या विविध सुविधा
मेट्रो आणि बेस्ट उशिरापर्यंत सुरू
मुंबई, ता. १० ः मुंबई परिसरात छटपूजा उत्सवात महापालिकेकडून विविध सुविधा देण्यात आल्या असून उत्सवादरम्यान शहरातील मेट्रो आणि बेस्टसेवा रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहील.
महापालिका मुख्यालयात मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी छटपूजेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत २७ व २८ ऑक्टोबर रोजी छटपूजा होईल. या बैठकीला छटपूजा उत्सव समित्यांचे ५५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या उत्सवासाठी मुंबईतील ४० पूजास्थळे निश्चित करून, त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्रकाशझोत, पूजेसाठी टेबल, वाहतूक नियंत्रण, शौचालये आणि महिला भाविकांना पूजेनंतर कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोल्या उभारण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी पालिकेचे उपायुक्त प्रशांत सकपाळे यांनी दिली. आणखी काही छटपूजा मंडळांना पूजा स्थळांची परवानगी हवी असल्यास तत्काळ एक खिडकी योजना सुरू करून मंडळांना परवानगी द्यावी. ही परवानगी गणेशोत्सवाप्रमाणेच पुढील पाच वर्षांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, या सूचनेलाही अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. सर्व पूजास्थळांवर चोख पोलिस बंदोबस्त यासह सुरक्षेकरिता सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त परमजीतकुमार दहिया यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.