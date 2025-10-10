अनधिकृत वाहन विक्रेत्यांच्या साखळीला लागणार ब्रेक
अनधिकृत वाहनविक्रेत्यांच्या साखळीला लागणार ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : राज्यभरातील अनधिकृत विक्रेत्यांना (मल्टी ब्रँड आऊटलेट) विक्रीसाठी वाहन पुरवणाऱ्या अधिकृत वाहनविक्रेत्यांचे ‘ट्रेड प्रमाणपत्र’ रद्द करण्याचे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना दिले. यामुळे अनधिकृत वाहनविक्रेत्यांच्या साखळीला ब्रेक लागणार आहे. ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनच्या बैठक परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन महाजन यांच्या सह राज्यभरातील इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘मल्टी ब्रँड आऊटलेट ’सारख्या अनधिकृत वाहनविक्रेत्यांची राज्यभरात प्रचंड साखळी निर्माण झालेली आहे. राज्य शासनाला कोणत्याही प्रकारचा महसूल न देता हे अनधिकृत वाहनविक्री करीत असतात. राज्यात इतर विभागातून तसेच परराज्यातून नवीन वाहने आणून ट्रेड प्रमाणपत्र नसताना अनधिकृतरीत्या वाहनविक्री करतात. भविष्यात अशा अनधिकृत विक्रेत्यांना वाहन पुरविणाऱ्या अधिकृत वाहनविक्रेत्यांचे ट्रेड प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना दिले. या बैठकीत ॲटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. या वेळी मंत्री सरनाईक म्हणाले की, कायद्याच्या कक्षेत राहून व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहिले.
...
एसटीस्थानकांवर हिरकणी कक्ष
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ॲटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनने त्यांच्या सीएसआर फंडातून राज्यभरातील महत्त्वाच्या एसटी बसस्थानकांवर स्तनदा मातांसाठी प्रसाधनगृहाच्या सोयीसह हिरकणी कक्ष उभे करावेत, असे आवाहन केले. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ॲटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनने पहिल्या टप्प्यात ५१ बसस्थानकांवर हिरकणी कक्ष उभारून देण्याची ग्वाही दिली.
