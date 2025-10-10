मशिदीवरील भोंगा सुरू ठेवल्याने दोघांवर गुन्हा
मशिदीवरील भोंगा सुरू
ठेवल्याने दोघांवर गुन्हा
मुंबई, ता. १० : लाऊड स्पीकरवरून ‘अजान’ दिल्याप्रकरणी माहीम येथील मशिदीतील मौलवीसह व्यवस्थापकाविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. माहीम पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संजय पाटील यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला.
संजय पाटील म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याआधारे या मशिदीलाही भोंगे उतरविण्याबाबत नोटीस देण्यात आली होती. न्यायालय आणि पोलिसांचे आदेश धुडकावल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलम २२३ नुसार मौलवी आणि व्यवस्थापकाविरोधात शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित मशिदीत लाऊड स्पीकरवरून ‘अजान’ सुरू असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली, असे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
