गँगस्टर डी. के. रावसह तिघांना बेड्या
गँगस्टर डी. के. रावसह तिघांना बेड्या
१.२५ कोटींसाठी व्यावसायिकाला धमकी
मुंबई, ता. १० ः खंडणीच्या एका गुन्ह्यात जामिनावर सुटलेल्या गँगस्टर रवी मल्लेश बोरा ऊर्फ डी. के. राव याला गुन्हे शाखेने शुक्रवारी (ता. १०) बेड्या ठोकल्या. व्यवसायासाठी गुंतवलेले १.२५ कोटी रुपये परत मागणाऱ्या एकाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा राववर आरोप आहे.
गुन्हे शाखेचे उपआयुक्त राजतिलक रोशन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात रावसोबत निमित भुता या व्यावसायिकालाही अटक करण्यात आली असून तिघांना शनिवारी (ता. ११) न्यायालयात हजर केले जाईल. रोशन यांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार व्यावसायिकाने निमितकडे व्यवसायासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यातील १.२५ कोटी रुपये परत करण्यासाठी तक्रारदाराने निमितकडे तगादा लावला होता; मात्र निमितने रावकरवी या व्यावसायिकाला धमकावले. पैसे परत मागितले तर जीवे ठार मारू, अशी धमकी रावने दिल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले. यामध्ये अनिल सिंग याचा समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला. संघटित गुन्हेगारी जोमात असताना राव कुख्यात छोटा राजनचा विश्वासू साथीदारांपैकी एक होता. त्याच्याविरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी असे अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. नाशिक कारागृहात अत्यंत नाट्यमयरीत्या करण्यात आलेल्या गँगस्टर ओमप्रकाश सिंग याच्या हत्येतील राव मुख्य आरोपी होता. धारावीत राहणाऱ्या रावचा सख्खा भाऊ नगरसेवक म्हणून निवडून आला होता. जानेवारीत पश्चिम उपनगरातील एका हॉटेल व्यावसायिकाला २.५ कोटींच्या खंडणीसाठी धमकावल्याच्या आरोपात रावला अटक झाली होती. या प्रकरणातून तो जामिनावर सुटला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.