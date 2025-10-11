रस्त्यावरील बेघर महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी
रस्त्यावरील बेघर महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : जागतिक बेघर दिनानिमित्त रस्त्यावरील आणि उघड्यावर राहणाऱ्या बेघर महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ देण्याची मागणी सीपीडी संस्थेचे समन्वयक जगदीश पाटणकर यांनी केली. रस्त्याकडेला किंवा सिग्नलजवळ फुगे, फळे, पुस्तके विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या भटके आणि विमुक्त समाजातील अनेक महिला कोणत्याही शासकीय कागदपत्रांशिवाय आहेत. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. काही जणींकडे आता कागदपत्रांची पूर्तता झाली असली तरी त्या अजूनही ‘लाडकी बहीण’ योजनेपासून वंचित आहेत, असे पाटणकर यांनी सांगितले. जागतिक बेघर दिनानिमित्त सीपीडी संस्थेने महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला निवेदन देऊन या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. याचबरोबर या समाजासाठी मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या धोरणांतर्गत पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या नियोजन विभागामार्फत या रस्त्यावरील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बचत गट योजनांचा लाभ देण्याची मागणी संस्थेने केली आहे. दरम्यान, जागतिक बेघर दिनानिमित्त बोरिवलीतील चिकूवाडी येथील श्रमिक वस्तीत सीपीडी संस्थेच्या वतीने ई-श्रम कार्ड व आयुष्मान कार्ड नोंदणी शिबिर आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमाबाबत सुनीता गाडे आणि योगेश बोले यांनी माहिती दिली.
.........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.