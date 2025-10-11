कबुतरखान्यांसाठी जैन मुनी पुन्हा आक्रमक
शांतीधर्म सभेत दिवाळी नंतर आमरण उपोषणाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : कबुतरखान्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा जोर धरू लागला असून, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला नवा राजकीय रंग मिळत आहे. कबुतरखान्यांच्या पुन्हा उद्घाटनासाठी आणि अन्नाअभावी मृत झालेल्या कबुतरांच्या स्मरणार्थ शनिवारी (ता. ११) सकाळी योगी सभागृहात शांतीधर्म सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. दिवाळीपर्यंत कबुतरखाने पुन्हा सुरू नाही झाले तर आमरण उपोषणाचा इशारा या वेळी देण्यात आला आहे.
शांतीधर्म सभेत हिंदू धर्मातील विविध पंथांचे आचार्य आणि जैन मुनी सहभागी झाले होते. कबुतरखाने पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला त्यांनी पाठिंबा देत कबुतरांच्या संगोपनासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. धर्म आणि पर्यावरण या दोन्ही दृष्टिकोनातून हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. कबुतरखाने सुरू नाही झाले तर दिवाळीनंतर आमरण उपोषण सुरू करू. त्यात देशभरातील सर्व जैन मुनी सहभागी होतील, असेही सांगण्यात आले. ही धर्मसभा आचार्य नीलेश मुनिजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली होती. महावीर मिशन ट्रस्ट, शेरी अँड दिया फाउंडेशन, कुलाबा सकल संघ आणि माजी नगरसेवक पुरन दोशी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. दोशी यांनी कबुतरखाने वाचवण्याच्या मोहिमेला सर्व धर्मप्रेमींनी आणि नागरिकांनी साथ द्यावी, असे आवाहन केले. गरज पडली तर मुंबई महापालिका निवडणूक लढवण्यासाठी नवीन पक्ष काढण्याचा इशाराही या वेळी दोषी त्यांनी दिला.
मुद्दा रंगणार
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक आणि पर्यावरणीय विषयांवर चर्चा पुन्हा पेटू लागली आहे. जैन समाजातील मोठा मतदारवर्ग लक्षात घेता, या धर्मसभेला राजकीय दृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काही निरीक्षकांच्या मते, हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात चर्चेचा विषय ठरू शकतो.
