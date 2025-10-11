सरकारी नोकरीच्या
प्रलाेभनाने फसवणूक
आराेपी अटकेत; १० काेटींची रक्कम उकळल्याचा अंदाज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे प्रलाेभन दाखवून शेकडो तरुणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या नीलेश काशिराम राठोड (वय ३३) या भामट्यास आर्थिक गुन्हे शाखेने दिल्लीतून अटक केली. राठोडने दाेन काेटी ८८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली असून, हा आकडा १० कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आर्थिक गुन्हे शाखेने वर्तविली आहे.
राठोड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाचा (सीआयएसएफ) बडतर्फ जवान असून, तो अकोल्याचा रहिवासी आहे. सध्या ताे कुटुंबासोबत दिल्ली येथे वास्तव्यास होता. तीन वर्षांत त्याने माेठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले. संतोष खापुडे या तरुणाने केलेल्या तक्रारीवरून केलेल्या तपासात राठोडने शेकडो तरुणांना फसविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने तांत्रिक तपासाआधारे त्याला दिल्ली येथून अटक केली. सहाय्यक निरीक्षक नितीन पवार, हवालदार मंदार राणे, शिपाई सचिन निकम यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना केंद्रीय, राज्य सरकारच्या विविध आस्थापनांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत परिचय असल्याचे भासवत असे. प्रत्येकी पाच ते १५ लाख रुपये घेऊन तरुणांना संबंधित आस्थापनांचे नियुक्तिपत्र देत असे. हा बनाव खुराखुरा वाटावा म्हणून ताे मुलाखत, वैद्यकीय चाचणी, परीक्षा इत्यादी प्रक्रियेचा आभास निर्माण करून विश्वास संपादन करीत हाेता. नीलेश राठोड याने नोकरीचे प्रलाेभन दाखवून फसवणूक केलेल्या तरुणांनी त्वरित आर्थिक गुन्हे शाखेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई, पुण्यात गुन्हे
राठोड याच्याविरोधात आझाद मैदान पोलिस ठाणे (मुंबई), डेक्कन पोलिस ठाणे (पुणे), अकोला, वाशी (नवी मुंबई) आणि राज्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. आतापर्यंत ६०हून अधिक नागरिकांनी त्याच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या आहेत, असे आर्थिक गुन्हे शाखेने सांगितले.
चित्रपटनिर्मिती केल्याचे उघड
राठाेड याने फसवणुकीच्या पैशांतून दोन मराठी चित्रपटांची निर्मिती केल्याची माहिती तपासातून पुढे आल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
