एसी-एसटींना मिळणार नवे प्रभाग
एससी-एसटींना मिळणार नवे प्रभाग
महापालिकेसाठी फेररचना; जुन्या राखीव वॉर्डांमध्ये बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ मध्ये होणार आहेत. त्यासाठी नुकतीच प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर रविवारी (ता. १२) निवडणूक आयोगाने आरक्षणाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार मागील निवडणुकीतील राखीव प्रभाग कायम ठेवण्याऐवजी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी नवे प्रभाग आरक्षित केले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या राजकीय गणितात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण २२७ वॉर्डांपैकी अनुसूचित जातींसाठी १५, अनुसूचित जमातींसाठी दोन, असे एकूण १७ प्रभाग आरक्षित असतील. उर्वरित २१० प्रभागांपैकी इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) ६१ जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यानंतर उर्वरित जागांपैकी काही सामान्य महिलांसाठी राखीव होतील आणि उरलेल्या जागा सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील.
---
राजकीय समीकरणांमध्ये बदल
यंदा जुन्या राखीव प्रभागांना वगळून नव्याने आरक्षण ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना नव्या नियोजनानुसार तयारी करावी लागेल. परिणामी, या प्रभागांतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होणार असून, प्रसंगी नव्या उमेदवारांना संधी मिळू शकते.
.......
अंतिम आरक्षण लवकरच!
नवीन मतदारयादी आणि अंतिम आरक्षणाची घोषणा १३ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेचा औपचारिक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
