‘केअर टेकर’साठी परवानगी अनिवार्य
जे. जे. रुग्णालयाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. रुग्णालय समूहाने रुग्णासोबत केअर टेकर ठेवण्याच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रुग्णालयात केअर टेकर ठेवण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा रुग्णालयाच्या प्रशासनाने दिला आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेला शिस्त येण्याची शक्यता रुग्णमित्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
रुग्णालयातून वस्तूंची चोरी होणे, बाळ चोरीला जाणे, रुग्णालयातील गर्दी, केअर टेकरच्या नावाखाली रुग्णालयात वावर वाढणे अशा अनेक कारणांमुळे रुग्णालयातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्याच वेळी जे. जे. रुग्णालयात न्यायबंदी, आरोपी यांच्यावर उपचार होत असतात. अशा वेळी अधिकची गर्दी कमी करणे आवश्यक ठरत होते. पोलिस प्रशासनदेखील असे मुद्दे समोर आणत होते. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनी केअर टेकरबाबत सूचना जारी केल्या. परवानगीशिवाय केअर टेकर आढळून आल्यास संबंधित कक्षातील परिचारिका आणि परिसेविका यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
एका पासवर एक नातेवाईक
‘रुग्णालयात शिस्त आणि व्यवस्था आवश्यक असून, काही वॉर्डाच्या पॅसेजमध्ये लोक गर्दी करतात. स्वच्छता आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. चोरीचा प्रश्न निर्माण होतो. लिफ्टसमोरही अनावश्यक गर्दी असते. त्यामुळे एका पासवर एक नातेवाईक अशी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे,’ असे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी सांगितले.
