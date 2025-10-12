आरोपीविरोधात गंभीर पुरावे!
आरोपीविरोधात गंभीर पुरावे!
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः लैंगिक शोषणापासून मुलाचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत अर्जदाराविरोधात दाखल गुन्हा निःसंशयपणे गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच अर्जदाराला केलेली अटक योग्य असल्याचेही स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.
अनुक्रमे १४ आणि ११ वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेल्या अर्जदाराने आपली अटक बेकायदा अथवा पूर्वग्रहदूषित असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही, दुसरीकडे त्याच्याविरोधात भक्कम पुरावे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे स्पष्ट करून न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. श्याम चंडक यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘श्री दर्शन निकाला’चा दाखला दिला.
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अल्पवयीन मुलींची आई भायखळा येथील महिला कारागृहात असल्याचा फायदा घेऊन मुलींचे अर्जदाराने लैंगिक शोषण केले. त्याची माहिती भायखळा तुरुंग प्रशासनाशी संलग्न असलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेला माहिती मिळाली, त्यानंतर बाल कल्याण समितीने हस्तक्षेप करून जुलै २०२२ मध्ये मेघवाडी पोलिस ठाण्यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यात आला. आरोपी आणि इतर दोघांनी अल्पवयीन मुलींना एका रिसॉर्टमध्ये नेऊन त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे तपासाअंती समोर आले. नंतर पीडितांनी १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी दंडाधिकाऱ्यांसमोर अर्जदाराला ओळखले आणि आणि त्यांच्या जबाबातून बाजू अधिक स्पष्ट झाली. दरम्यान, आपल्याला अटकेचे कोणतेही कारण देण्यात आले नाही आणि आपल्याला सरळ ताब्यात घेतले, तसेच पत्नीलाही कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा करून अर्जदाराने हेबियर्स कॉपर्स याचिकेत केला होता.
