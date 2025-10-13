गुंतवणूक सल्लागाराची सायबर फसवणूक
प्रलोभनात फसव्या ट्रेडिंग ॲपवर गुंतवले ७५ लाख
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः आभासी नफ्याच्या प्रलोभनाला बळी पडून गुंतवणूक सल्लागारच सायबर भामट्यांच्या फसव्या शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे फसला. नफा पाहून सल्लागाराने दोन महिन्यांमध्ये तब्बल ७५ लाख रुपये गमावले. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी नुकताच गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
मुलुंड येथील गुंतवणूक सल्लागार दिनेश पंचाल यांना जुलै महिन्यात अनोळखी क्रमांकावरून एका महिलेने संपर्क साधला. शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीबाबत त्यांना विचारणा करण्यात आली. पंचाल यांनी उत्सुकता दाखवल्याने त्यांना एका व्हॉट्सॲप समूहात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यावर शेअर बाजारात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींची अचूक माहिती दिली जात असे. गुंतवणुकीपूर्वी पंचाल यांना एक ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आले. त्यावर गुंतवणूक आणि त्यावरील नफा दिसत होता. हा आभासी नफा पाहून दिनेश यांनी ११ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबरदरम्यान तब्बल ७५ लाख रुपये भामट्यांनी सांगितलेल्या खात्यांवर शेअर खरेदीच्या निमित्ताने जमा केले. ७ ऑक्टोबर रोजी ॲपवर नफ्यापोटी ८० लाख रुपये जमा झाल्याचे दिसत होते. ही रक्कम काढण्याबाबत कंपनीकडे विचारणा केली असता, २४ तासांमध्ये ती बँक खात्यावर वळती केली जाईल, असे सांगण्यात आले; मात्र रक्कम जमा न झाल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार पंचाल यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
