घाटकोपरमध्ये इमारतीला भीषण आग
अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुखरूप सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : घाटकोपर (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्गावरील गोल्डन क्रश बिझनेस पार्क या व्यावसायिक इमारतीत सोमवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. आगीमुळे इमारतीत प्रचंड धुर झाल्याने वरील मजल्यांवर अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुखप सुटका करण्यात आली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. या आगीवर साडेचार तासांनंतर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.
मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी २.३५ वाजता गोल्डन क्रश बिझनेस पार्क इमारतीच्या तळमजल्यावर आग लागली होती. मोठ्या प्रमाणावर धूर झाल्याने तो इमारतीच्या वरच्या मजल्यांपर्यंत गेला. या इमारतीत अनेक व्यावसायिक कार्यालये असल्याने मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत असतात. धुरामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली होती; मात्र अग्निशमन दल, महापालिकेचे कर्मचारी तसेच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तातडीने बचावकार्य सुरू केले. आगीची तीव्रता लक्षात घेता ती लेव्हल-२ची असल्याचे घोषित करण्यात आले. सावधगिरीचा उपाय म्हणून आजूबाजूचा परिसर तातडीने रिकामा करण्यात आला, तसेच इमारतीचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित करण्यात आला. जवळपास चार तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. दरम्यान, तळमजल्यावरील विद्युत तारा आणि अन्य साहित्यांमुळे आग लागली असावी, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
