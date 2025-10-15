प्रसूतीनंतर ६० टक्के मातांमध्ये मणक्याची समस्या
प्रसूतीनंतर ६० टक्के मातांमध्ये मणक्याची समस्या
१० पैकी सहा गर्भवती महिलांना गर्भधारणेनंतर पाठदुखीची तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : जगभरात १६ ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक मणका दिन’ म्हणून पाळला जातो. गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर शारीरिक बदलांमुळे अनेक नवीन मातांना पाठदुखी आणि पाठीच्या कण्याचा त्रास होतो. साधारणत: प्रसूतीनंतर ६० टक्के नवोदित मातांमध्ये मणक्याची समस्या वाढताना दिसून येत आहे.
बैठी जीवनशैली, वाढता स्क्रीन टाइम आणि बसण्याची चुकीची पद्धत यासारख्या घटकांमुळे प्रौढांमध्ये मणक्याच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. न्यूरोसर्जन डॉ. विश्वनाथन अय्यर यांनी सांगितले, की गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर महिलांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे अनेक नवमातांना पाठदुखी, पोश्चर आणि पाठीच्या कण्यातील अस्वस्थता जाणवते. गर्भधारणेदरम्यान वजन वाढणे, हार्मोनल बदल आणि बदललेले पोश्चर मणक्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण करते.
प्रसूतीनंतर बाळाला उचलणे, दीर्घकाळापर्यंत बसून स्तनपान करणे आणि पुरेशी विश्रांती न घेणे यासारख्या वाढलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळे ही अस्वस्थता आणखी वाढू शकते. कधी कधी कमरेवर ताण येणे, दीर्घकालीन कंबरदुखीसारखी समस्या उद्भवू शकते.
धक्कादायक बाब म्हणजे नवमातांच्या बाबतीत मणक्याच्या समस्यांमध्ये ६० टक्क्यांनी वाढ होते. दरमहा २५ ते ३० वयोगटातील १० पैकी सहा गर्भवती महिलांना गर्भधारणेनंतर पाठदुखीचा त्रास होतो. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यत्यय येतो.
स्पाइन सर्जन डॉ. सिद्धार्थ कातकडे म्हणाले, की मणक्याच्या समस्या आता केवळ वयोवृद्धांपर्यंत मर्यादित नाहीत. २५ ते ४५ वयोगटातील प्रौढांमध्ये पोश्चरल डिफॉर्मिटी आणि अकाली पाठदुखीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. प्रौढांमधील मणक्याच्या समस्यांमध्ये ६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या १० प्रौढांपैकी सहा जणांना मानेमध्ये स्नायूंचा कडकपणा आणि लवचिकता कमी होत असल्याच्या समस्या जाणवतात.
उपाय काय?
* शारीरिक पोश्चर सुधारणे, हाडे बळकट करणारा व्यायाम आणि फिजिओथेरपी महत्त्वाची
* नवमातांनी वारंवार पुढे वाकणे टाळावे
* स्तनपानासाठी आधार देणाऱ्या खुर्च्यांचा वापर करावा.
* वजन नियंत्रित राखणे
* बाळाच्या संगोपनादरम्यान दिवसभरात थोड्या थोड्या अंतराने ब्रेक घेणे आणि पुरेशी विश्रांती घेणे
