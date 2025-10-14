एसटीचा ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ स्वस्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : एसटी महामंडळाने ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ या योजनेच्या तिकीटदरामध्ये कपात केल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ या योजनेअंतर्गत चार दिवस तसेच सात दिवसांच्या पासचे दर वाढविले होते; मात्र प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता या योजनेचे दर कमी करण्यात आले असून, महामंडळाने नवीन दरपत्रक जाहीर केले आहे.
एसटी महामंडळाने २४ जानेवारीपासून विविध बससेवांच्या प्रतिटप्पा दरात वाढ केली होती. नवीन टप्पा दरपत्रकाप्रमाणे ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ या योजनेअंतर्गत दर १ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुधारित करण्यात आले होते. या दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. प्रवाशांनी पासचे दर कमी करण्याबाबत मागणी केली होती. या मागणीची गंभीर दखल घेऊन महामंडळाने मंगळवारी (ता. ७) मध्यरात्रीपासून दर कमी केले आहे. एसटीने आवडेल तेथे प्रवास योजनेच्या पासचे दर एकूण रकमेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी केले आहेत. त्यामुळे एसटीने प्रवास करणे आता आणखी स्वस्त झाले आहे.
‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ या योजनेअंतर्गत दरपत्रक
साधी बससेवा
प्रकार - नवे दर - जुने दर
चार दिवस (प्रौढ) १,३६४ - १,८१४
चार दिवस (मुले) ६८५- ९१०
सात दिवस (प्रौढ)२,३८२ ३,१७१
सात दिवस (मुले) १,१९४ - १,५८८
शिवशाही बससेवा (आंतरराज्यासह)
प्रकार - नवे दर - जुने दर
चार दिवस (प्रौढ) १,८१८ -२,५३३
चार दिवस (मुले) ९११ - १,२६१
सात दिवस (प्रौढ) ३,१७५ ४,४२९
सात दिवस (मुले) १,५९० - २,२१७
