हनी ट्रॅपमधून वृद्धाचे ३.७ कोटी उकळले!
मुंबई. ता. १४ ः हनी ट्रॅप रचत मुलुंड येथे राहणाऱ्या ७४ वर्षांच्या वृद्धाला तब्बल ३.७ कोटींना फसवणाऱ्या महिलेचा शोध पोलिसांनी सुरू केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात फेसबुकवर तक्रारदार वृद्ध आणि दिया शर्मा यांची ओळख झाली. दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि पुढे ऑनलाइन प्रेमसंबंध निर्माण झाले. तक्रारदार वृद्धाने प्रत्यक्षात या महिलेस पाहिले नव्हते किंवा त्यांची भेटही झाली नव्हती.
या संबंधांचा फायदा घेत दिया शर्मा असे नाव सांगणाऱ्या महिलेने दिल्ली येथील ‘बोनान्झा स्टोअर’ या कंपनीत कार्यरत असल्याचे सांगत तेथे गुंतवणूक केल्यास २० टक्के हमखास नफा मिळेल, असे वृद्धास सांगितले. वृद्ध तिच्या या विनंतीस नकार देऊ शकला नाही. त्याने टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक सुरू केली. गेल्या चार महिन्यांत तक्रारदाराने ३.७ कोटी रुपये कंपनीच्या विविध खात्यांवर पाठवले. संबंधित कंपनीच्या संकेतस्थळावर वृद्धास त्याच्या गुंतवणुकीवर ८.८ कोटींचा नफा झाल्याचे दिसत होते. ही रक्कम काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला आणखी पैसे भरावे लागतील, असे सांगण्यात आले. तेव्हा त्याने दिया शर्माला जाब विचारला. ती यातून काही मार्ग काढेल, अशी अपेक्षा वृद्धाला होती. मात्र तिने गुंतवणूक थांबवली तर आपल्या संबंधांबाबत कुटुंबाला सांगेन, अशी धमकी वृद्धाला दिली. ती धमकी ऐकून दिया शर्मा नाव सांगणाऱ्या महिलेने फसवणूक करण्याच्या इराद्याने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले, याची जाणीव वृद्धास झाली. त्यानंतर त्याने सायबर पोलिसांकडे तक्रार दिली.
